Alıştırıcı-Montör (Tekstil Makineleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektronik Teçhizat İmalat Ve Donanım) mesleği için “3122.10” kod olarak kullanılır iken Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç) (Elle) mesleği için “7535.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Tekstil Makineleri) Meslek Kodu “8211.09” olarak belirlenmiştir.

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