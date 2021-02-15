Alıştırıcı-Montör (Türbinler) (Uçak Ve Deniz Türbinleri Hariç) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) mesleği için “3122.18” kod olarak kullanılır iken Diğer Çömlekçiler Ve İlgili Kil Ve Zımpara Kalıpçıları mesleği için “7314.13” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Türbinler) (Uçak Ve Deniz Türbinleri Hariç) Meslek Kodu “8211.10” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın