Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) görev tanımı nedir, Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) ne iş yapar, Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) Tanımı;

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Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) Maaşları

Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7232.01

Meslek Adı :

Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Hava Taşıtı Motoru Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uçakların gövde, kuyruk, kanat, iniş takımı gibi konstrüksiyon aksamını ve uçak konstrüksiyonu ile ilgili diğer aksamı birleştiren ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Alıştırıcı- Montör (Uçak Gövdesi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ozalit planlarını ve şartnameleri incelemek,

b) Uçak gövde iskeleti aksamını tespit aparatında birleştirmek ve montajın ıslahı için gereken hallerde ayrıca aletler kullanmak,

c) Aksamı bilezikler, vida veya nokta kaynağı ile geçici olarak tespit etmek,

d) Perçin deliklerinin yerlerine işaret etmek,

e) Perçinlenecek parçalara matkapla delik açmak,

f) Açılan delikleri raybalar ve üzerlerine havşa yatakları açmak,

g) Parçaları perçinle birleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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