Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sualtı Fotoğraf Ve Kamera Çekimcisi (Gemi Ve Sualtı Yapıları) mesleği için “3431.08” kod olarak kullanılır iken Ekim Dikim Ve Gübreleme Makineleri Bakım Ve Onarımcısı mesleği için “7233.61” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) Meslek Kodu “7232.01” olarak belirlenmiştir.

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