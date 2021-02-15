Alıştırıcı-Montör (Ziraat Makineleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (tıbbi Araçlar Ve Malzemeleri Satış Elemanlığı) mesleği için “2360.37” kod olarak kullanılır iken Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı mesleği için “2212.22” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alıştırıcı-Montör (Ziraat Makineleri) Meslek Kodu “8211.05” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın