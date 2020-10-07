Alışveriş merkezinde korkutan kaza! Beğendiği avizenin hışmına uğradı

Esenyurt'ta bir kadın, alışveriş yapmak için gittiği mağazada avizeleri incelediği sırada beğendiği bir avize talihsiz kadının başına düştü. Bir anda neye uğradığına şaşıran kadına çevredeki vatandaşlar koşarken çağrılan 112 ekiplerinin gelmesiyle yaralı kadına ayakta müdahale edildi. O anlar ise kameralara kaydedildi.