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  3. Alışveriş merkezinde korkutan kaza! Beğendiği avizenin hışmına uğradı

Alışveriş merkezinde korkutan kaza! Beğendiği avizenin hışmına uğradı

Esenyurt'ta bir kadın, alışveriş yapmak için gittiği mağazada avizeleri incelediği sırada beğendiği bir avize talihsiz kadının başına düştü. Bir anda neye uğradığına şaşıran kadına çevredeki vatandaşlar koşarken çağrılan 112 ekiplerinin gelmesiyle yaralı kadına ayakta müdahale edildi. O anlar ise kameralara kaydedildi.

Esenyurt Turgut Özal mahallesinde yaşanan olayda bir alışveriş merkezine giden bir kadının başına incelediği avizelerden birisi düştü. Yaralanan kadının yanına koşan çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken ihbar üzerine olay yerine 112 ekipleri geldi. Ekipler yaralı kadına ayakta müdahale ederken, yaşana o anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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07 Ekim 2020 Çarşamba 16:19
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