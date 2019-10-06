Alışveriş sitesinden aldığı ürünün parasını ödemeden kaçan şahıs kamerada

Bayrampaşa'da müşteri gibi bir alışveriş sitesinden ürün alıp teslim alacağı sırada parasını ödemeden kaçan şahıs yakalandı. Şahıs tutuklanırken, olay anı ve operasyon anı kameraya yansıdı.

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde 25 Eylül günü saat 22.30 sıralarında bir kişi, alışveriş sitesi üzerinden cihaz aldı. Şahıs, alışveriş sitesi çalışanı ile ürünü teslim almak için buluştu. Şahıs, cihazı alıp herhangi bir ücret ödemeden motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "güveni kötüye kullanma" ve "hırsızlık" olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Muammer A. (20), Zeytinburnu'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın Bayrampaşa'da 5 olay buna benzer olay daha gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, 26 Eylül günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ve operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA