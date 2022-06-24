Alışveriş tutkunlarına, bir giydiğini bir daha giymeyenlere üzen haber! Hazır giyime yüzde 70 zam geliyor!

Son zamanlarda ülkemizde gerçekleşen enflasyon her sektörde hissedilmeye başlandı. Koronovirüs salgını ile birlikte, birçok mala zam yapılıyor. Gürmen Grup Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Doğan, hazır giyim sektöründe artan maliyetlere yönelik açıklamalar yaparak, kış döneminde yüzde 70 zam beklediğini ifade etti.

"MAYIS AYINDA FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 30 OLDU"

Bloomberg HT yayınında açıklamalarda bulunan Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, yün ve pamuk gibi ana hammaddelerde pandeminin başından beri döviz bazında yüzde yüze yakın artışlar yaşandığını vurgulayarak, "Dolayısıyla maliyet kalemlerini yönetmek perakendecilerin bu dönemde en önemli konularından biri. Bu oranlar ne üreticilerin ne de markaların tek başına sırtlayabileceği oranlar değil. Tabi bu fiyat artışları tam olarak tüketiciye yansıtılabilecek oranlar da değil. Mayıs ayında fiyatlarda artış yüzde 30 seviyelerindeydi, yazı bu şekilde atlatırız ama önümüzdeki kış döneminde ben yüzde 70 artış bekliyorum geçen kışa göre" diye konuştu.