Alışveriş yaparken kaza kurşunuyla az daha canından oluyordu!
Bursa’nın Kestel ilçesinde husumetli olduğu İsmail A. isimli bir kişiye sokak ortasında kurşun yağmuruna tutan Yakup A., yanlışlıkla sokak üzerindeki manavdan alışveriş yapan Meral A. isimli kadını bacağından yaraladı. Olayda kaçan şüpheli için aramalar başlatılırken yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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