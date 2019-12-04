Alışverişler iyiliğe dönüşüyor

Türk Eğitim Derneğinin gelenekselleşen yılbaşı alışveriş şenliği Meşale Çarşısı. 8-9 Aralık tarihlerinde Swissotel Ankara'da kapılarını açıyor. Etkinliğin hedefi başarılı ancak maddi durumu yeterli olmayan 100 çocuğa burs sağlamak.

Kurulduğu 1928 yılından bu yana tüzüğünde yer alan "Maddi olanaksızlıklar içindeki başarılı öğrencilerin eğitimine destek olmak" ilkesi ile hareket eden Türk Eğitim Derneği, geleneksel hale getirdiği Meşale Çarşısı etkinliğini bu yıl 8-9 Aralık'ta Swissotel'de düzenliyor. Birçok markanın ve ünlü tasarımcının ürünlerinin satışının yapılacağı etkinlikte, Uğur Batur müzayedesinin yanı sıra ödüllü çekilişler ve sürpriz etkinlikler düzenlenecek. İki gün boyunca devam edecek olan etkinliğin davetlileri arasında ise pek çok ünlü isim yer alacak.

Hedef 100 çocuğa burs

TED gönüllü komitelerinden Sosyal Hizmetler Komitesi tarafından yürütülen etkinlikten elde edilecek bağışlar, maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitime erişimi kısıtlı ancak başarısını kanıtlamış çocuklara umut olarak eğitime, sanata, spora dönüşecek ve onlarca çocuğun hayatına dokunacak. Komitenin bu yılki hedefi 100 çocuğa burs sağlamak. Katılımcılar biletlerini Biletix'ten ya da etkinlik mekânının giriş kapılarından temin edebilecek.

Kaynak: İHA