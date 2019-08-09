Alışverişte kaybolan Şevval'i zabıta buldu

VAN'ın Başkale ilçesinde, ailesiyle birlikte çarşı merkezinde bayram alışverişi yapan Şevval Turgut (9), bir anda ortadan kayboldu. Şevval, yaklaşık 2 saat sonra zabıta ekipleri tarafından bulundu.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Koçdağı Mahahallesi'nde yaşayan Şevval Turgut, ailesiyle birlikte bayram alışverişi için ilçe merkezine geldi. Ailesinin bir anlık dalgınlığı nedenıyle Şevval, ortadan kayboldu Kızının kaybolduğunu fark eden baba Cebrail Turgut, panikle her yerde aradı ancak bulamayınca zabıtaya bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, Şevval'i bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından minik Şevval, zabıta ekiplerince ilçe merkezinde bulundu. Şevval, babası Cebrail Turgut'a teslim edildi. Kızının bulunduğunu öğrenen baba kızına sarılırken, zabıtaya teşekkür etti.

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DHA