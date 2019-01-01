1 Ocak itibariyle tüm marketlerde poşetlerin artık parayla satılması dönemi başladı. Malatya'da da başlayan uygulama kapsamında bazı vatandaşların parayla poşet almayarak ürünlerini açıkta götürdükleri görüldü.

Yeni yılın ilk günü itibarıyla alışverişte paralı poşet dönemi başladı. Manav, ekmek ve şarküteri reyonlarında poşet ücretsiz olacak. Diğer ürünlerde ise plastik alışveriş poşetleri bugün itibariyle en az 25 kuruşa satılacak. Poşet satışı alışveriş fişinde de yer alacak.

Poşetin para ile olduğunu öğrenen bazı vatandaşlar ise, aldığı ürünü poşete koymak yerine açıkta götürmeyi tercih etti.

Bugün itibariyle marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500350 milimetreden küçük poşetler ise ücretsiz olmaya devam edecek. Ayrıca, tekstil alışverişlerinde verilen çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan uzaktan satışlar dahil ücretsiz olmaya devam edecek.

Kaynak: İHA