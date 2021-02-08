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  3. Alışverişten evine dönerken dehşeti yaşadı!

Alışverişten evine dönerken dehşeti yaşadı!

Kağıthane'de alışveriş yaptıktan sonra aracıyla evine dönmek isteyen Moğol uyruklu bir turist, motosikletle gelen iki kişinin saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla saldıran kişiler, turistin telefonunu da gasp edip kaçtı. Turist ise yaşananların ardından hastaneye ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

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08 Şubat 2021 Pazartesi 09:45
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