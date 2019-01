Alita: Savaş Meleği vizyona giriyor

Yukito Kishiro'nun aynı adlı sevilen manga serisinden uyarlanan 20th Century Fox'un yeni filmi Alita: Savaş Meleği Şubat'ta seyirciyle buluşacak.

Yukito Kishiro'nun aynı adlı sevilen manga serisinden uyarlanan Alita: Savaş Meleği Şubat ayında seyirciyle buluşacak. Dünyanın lider sinema teknoloji şirketlerinden CJ 4DPLEX, bugün 20th Century Fox'un yeni fütüristik aksiyon filmi Alita: Savaş Meleği'nin 9 Şubat 2019 tarihinde ScreenX sinemalarında gösterime gireceğini açıkladı. Filmin yönetmen koltuğunda Desperado, Once Upon A Time in Mexico ve Sin City gibi filmleriyle tanınan Robert Rodriguez otururken filmin senaryosunu Oscar ödüllü usta yönetmen James Cameron ve Laeta Kalogridis kaleme aldı.

Yapılan açıklamada; Alita: Savaş Meleği, şirketin ScreenX'e dönüştürülen üçüncü filmi olacak. İşbirliği, Bohemian Rhapsody ve Kingsman: The Golden Circle filmlerinin kısa süre önce elde ettiği küresel başarının akabinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Film Türkiye'de de 15 Şubat'ta vizyona girecek.

CJ 4DPLEX CEO'su JongRyul Kim, şu ifadeleri dile getirdi: "Alita: Savaş Meleği, görsel efektleri seni bir seviyeye taşıyan ve ScreenX'in tam potansiyelini açığa çıkaran vizyoner yapımcılar James Cameron ve Robert Rodriguez tarafından yapılmış destansı aksiyon/macera filmidir. Bu çığır açan kahramanlık macerasını en yeni sinematik deneyimle izleyicilerimize sunabilmek için 20th Century Fox ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz".

Uluslararası film dağıtımcısı, 20th Century Fox Başkanı Andrew Cripps, "Alita: Savaş Meleği'nin piyasaya çıkmasında CJ 4DPLEX ile işbirliği yaptığımız için heyecanlıyız. Film yapımcıları James Cameron ve Robert Rodriguez, sinematik hikaye anlatımını açığa çıkarma ve izleyicileri şaşkınlık içinde bırakan çığır açıcı görsellerle etkileyici dünya oluşturma konusunda uzun süreli itibara sahiptir. ScreenX teknolojisinin tüm boyutlarını deneyimlemenizi sağlayacak mükemmel bir filmdir".

