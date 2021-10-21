Alitalia uçuş görevlileri havayolu şirketini soyunarak protesto etti! Yeni kurulan şirketin düşük ücretle işçi almasına tepki gösterdiler 75 yıldır faaliyet sürdüren İtalyan havayolu şirketi olan Alitalia, geçtiğimiz yıl tüm uçuşlarını sonlandırdı. Onlarca çalışan bu karara ve kurulan yeni şirkete düşük ücretle işçi alınması konusuna Roma meydanında protesto düzenledi. Uçuş görevlileri, kıyafetlerini çıkararak, “Biz Alitalia’yız” diye bağırıp karara tepk

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