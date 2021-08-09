Aliye Uzun kimdir? Nereli, kaç yaşında? | Aliye Uzun İntagram adresi nedir?

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ALİYE UZUN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aliye Uzun 1979 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Teknolojileri bölümü Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği'nden mezun oldu. 2014 yılında Londra St. Giles Scholl’da İngilizce eğitimi aldı ve kısa bir süreliğine Londra’da hayatını sürdürdü. 2009-2017 yılları arasında yayıncılık hayatına atıldı. Çıkardığı dergiler olan Aliyes Magazine ve Business Woman neredeyse tüm Türkiye’de ve KKTC'de satıldı. Yaysat ve Turkuaz dağıtım firmaları ile çalıştı.

Yayıncılığa başlaması ve popülerleşmesi sonucu iş dünyası, dünya siyasi yöneticileri ve çeşitli sektörlerin ileri gelenleri ile tanışma fırsatı yakaladı. İlerleyen dönemlerde yayıncılık hayatı uluslararası danışmanlık sektörüne kaydı.

Uzun şimdilerde Latin Amerika, USA , Afrika’da buluanan 15 ülke, Ortadoğunun çoğunluğu, Güney Kore, Avrupa’da birçok ülkeye ticari danışmanlık hizmeti veriyor.

ALİYE UZUN İNTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Uzun, İnstagram hesabını çok aktif kullanmıyor fakat, sayfasında kişisel gönderilerini ara ara takipçileriyle paylaşıyor. @aliyeuzun13 kullanıcı adıyla Uzun'un İnstagram hesabına ulaşabilirsiniz.