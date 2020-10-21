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  3. Aliyev duyurdu! İşgal altındaki o bölgeler de kurtarıldı

Aliyev duyurdu! İşgal altındaki o bölgeler de kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, Zengilan şehrine bağlı bir kasaba ile 21 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermeni işgalden kurtarılan köyleri duyurdu.

Aliyev duyurdu! İşgal altındaki o bölgeler de kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, Zengilan şehrine bağlı bir kasaba ile 21 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermeni işgalden kurtarılan köyleri duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi. 

Aliyev duyurdu! İşgal altındaki o bölgeler de kurtarıldı

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Editör Ekibi


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