Aliyev imzaladı! Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

Ermenistan ile çatışmaların şiddetlenmesinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna gönderdi.

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