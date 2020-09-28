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Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu değerlendirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Ermenistan - Azerbaycan sınırındaki durumun değerlendirildiği öğrenildi.

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu değerlendirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları ele aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle tedirgin olduğunu, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

'SORUMLU, ERMENİSTAN YÖNETİMİ'

Aliyev de Ermenistan yönetiminin müzakere sürecini bilinçli şekilde bozduğunu, Nikol Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" yönündeki açıklamasının sürece ciddi darbe vurduğunu kaydetti. Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşim birimlerini ağır top atışına tuttuğunu, neticede sivil ve askeri can kayıpları olduğunu bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun da buna yanıt olarak karşı saldırıya geçtiğine dikkati çekti.

Aliyev, yaşanan tüm olaylardan Ermenistan yönetiminin sorumlu olduğuna vurgu yaptı.

Görüşmede Aliyev ve Macron diplomatik kanallar aracılığıyla temas kurmak konusunda anlaştı.

 

Berna Akkaya
Editör


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