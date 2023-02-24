Aliyu Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliyu Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aliyu Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aliyu Abubakar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aliyu Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliyu Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aliyu Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliyu Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aliyu Abubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aliyu Abubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aliyu Abubakar 15 Haziran 1996 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Aliyu Audu Abubakar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aliyu Abubakar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aliyu Abubakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Aliyu Abubakar'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aliyu Abubakar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aliyuabubakar20/

Aliyu Abubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aliyu Abubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Aliyu Abubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aliyu Abubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2016 yılında KuPS

12 Şubat 2017 yılında FC Dila

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

12 Nisan 2018 yılında Kemi Kings

27 Temmuz 2018 yılında FK Slutsk

27 Temmuz 2019 yılında Olimpik Donetsk

5 Şubat 2020 yılında Shakhter K.

27 Temmuz 2020 yılında Okzhetpes

9 Mart 2021 yılında Zhetysu

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2022 yılında Radnik Hadzici

Aliyu Abubakar kimdir

Aliyu Abubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aliyu Abubakar şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aliyu Abubakar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Aliyu Abubakar nereli

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