Aliyu Mamuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliyu Mamuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aliyu Mamuda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aliyu Mamuda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aliyu Mamuda {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aliyu Mamuda Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Aliyu Mamuda'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aliyu Mamuda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aliyu Mamuda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aliyu Mamuda şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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