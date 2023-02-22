Aliyu Mamuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliyu Mamuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aliyu Mamuda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aliyu Mamuda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.