Aliyu Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliyu Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aliyu Yakubu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aliyu Yakubu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aliyu Yakubu 10 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aliyu Yakubu Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBN yapmaktadır. Aliyu Yakubu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 1 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Aliyu Yakubu'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aliyu Yakubu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aliyu Yakubu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aliyu Yakubu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aliyu Yakubu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2020 yılında AFC Eskilstuna

Aliyu Yakubu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aliyu Yakubu şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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