Alizarin ne demek, TDK'ya göre Alizarin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alizarin ne demek? Alizarin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alizarin kelimesi. Peki alizarin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alizarin nedir, alizarin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALİZARİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alizarin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alizarin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre alizarin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kök boyası

