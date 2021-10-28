Alize ne demek, TDK'ya göre Alize kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alize ne demek? Alize TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alize kelimesi. Peki alize ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alize nedir, alize kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALİZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alize kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alize kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre alize kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen rüzgâr



ALİZE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Alizeler, Ekvator'un kuzeyinde kuzeydoğudan, Ekvator'un güneyinde ise güneydoğudan eserler.



ALİZE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- üst alize

