Aljae Boei%C4%8D kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aljae Boei%C4%8D Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aljae Boei%C4%8D adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aljae Boei%C4%8D Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aljae Boei%C4%8D 6 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Aljaž Božič şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aljae Boei%C4%8D Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aljae Boei%C4%8D'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aljae Boei%C4%8D Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aljae Boei%C4%8D futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında NK Krka U19
30 Haziran 2022 yılında NK Bravo U19
1 Temmuz 2022 yılında NK Krka U19
16 Şubat 2023 yılında ND Ilirija U19
Aljae Boei%C4%8D Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aljae Boei%C4%8D şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Aljae Boei%C4%8D Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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