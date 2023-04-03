Aljae Dodig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aljae Dodig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aljae Dodig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aljae Dodig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aljae Dodig 29 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Dodig, Aljaž şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aljae Dodig Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Celje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Celje U19 takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aljae Dodig'nin NK Celje U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Aljae Dodig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aljae Dodig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Ocak 2022 yılında NK Celje U19
Aljae Dodig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aljae Dodig şuan NK Celje U19 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Aljae Dodig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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