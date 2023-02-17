Aljaz Antolin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aljaz Antolin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aljaz Antolin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aljaz Antolin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aljaz Antolin 2 Ağu 2002 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Aljaž Antolin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aljaz Antolin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSC GROUP yapmaktadır. Aljaz Antolin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aljaz Antolin'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Aljaz Antolin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aljaz Antolin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aljaz Antolin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aljaz Antolin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NS Mura

16 Temmuz 2021 yılında NK Maribor

31 Ağu 2021 yılında Beltinci

31 Aralık 2021 yılında NK Maribor

Aljaz Antolin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aljaz Antolin şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Aljaz Antolin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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