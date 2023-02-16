Aljaz Casar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aljaz Casar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aljaz Casar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aljaz Casar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aljaz Casar 17 Eylül 2000 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Aljaž Casar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aljaz Casar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Aljaz Casar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Aljaz Casar'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aljaz Casar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aljaz Casar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aljaz Casar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aljaz Casar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında NK Maribor Alt.

1 Temmuz 2015 yılında NK Verzej U19

1 Ocak 2016 yılında NS Mura U19

1 Temmuz 2017 yılında NK Rakican

1 Temmuz 2018 yılında NK Odranci

1 Ocak 2019 yılında NS Mura U19

9 Temmuz 2019 yılında SCR Altach

14 Temmuz 2021 yılında Hoffenheim II

31 Ağu 2022 yılında Hallescher FC

Aljaz Casar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aljaz Casar şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aljaz Casar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Maribor (-2015), NK Verzej (2015-2016), ND Nura 05 (2015-2017), ND Rakican (2017-2018), ND Odranci (2018), ND Nura 05 (2019)

Slovenya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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