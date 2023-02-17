Aljaz Krefl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aljaz Krefl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aljaz Krefl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aljaz Krefl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aljaz Krefl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aljaz Krefl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aljaz Krefl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aljaz Krefl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aljaz Krefl 20 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Aljaž Krefl şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aljaz Krefl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aljaz Krefl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aljaz Krefl'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aljaz Kreflboyu ve yaşı kaç

Aljaz Krefl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aljaz Krefl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Aljaz Krefl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aljaz Krefl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Rudar Velenje

1 Temmuz 2013 yılında NK Smartno 1928

30 Haziran 2014 yılında Rudar Velenje

1 Temmuz 2015 yılında NK Olimpija

7 Şubat 2017 yılında Spartak

31 Mayıs 2017 yılında NK Olimpija

23 Ocak 2019 yılında Rudar Velenje

10 Ağu 2020 yılında NK Aluminij

8 Şubat 2022 yılında NK Olimpija

Aljaz Krefl kimdir

Aljaz Krefl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aljaz Krefl şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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Aljaz Krefl nereli

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