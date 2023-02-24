Aljo Okicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aljo Okicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aljo Okicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aljo Okicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aljo Okicic 15 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Okičić Aljo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aljo Okicic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aljo Okicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına - tarihinde katılmıştır. Aljo Okicic'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aljo Okicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aljo Okicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aljo Okicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aljo Okicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aljo Okicic şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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