Aljosa Blagojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aljosa Blagojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aljosa Blagojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aljosa Blagojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aljosa Blagojevic 3 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aljosa Blagojevic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına - tarihinde katılmıştır. Aljosa Blagojevic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aljosa Blagojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aljosa Blagojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aljosa Blagojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aljosa Blagojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aljosa Blagojevic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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