Aljosa Matko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aljosa Matko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aljosa Matko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aljosa Matko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aljosa Matko 29 Mart 2000 tarihinde Novo mesto şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Aljoša Matko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aljosa Matko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Aljosa Matko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Aljosa Matko'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aljosa Matko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aljosa Matko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aljosa Matko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aljosa Matko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında NK Maribor U17

1 Temmuz 2017 yılında NK Maribor U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Maribor

2 Temmuz 2019 yılında NK Bravo

31 Temmuz 2020 yılında NK Maribor

11 Ağu 2021 yılında Hammarby

1 Şubat 2022 yılında NK Olimpija

30 Haziran 2022 yılında Hammarby

15 Ağu 2022 yılında NK Celje

Aljosa Matko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aljosa Matko şuan NK Celje takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aljosa Matko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Bela Krajina Črnomelj (2005-2013), NK Krka Novo mesto (2013-2015), NK Maribor (2015-2019)

Slovenya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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