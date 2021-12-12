Alkaliölçer ne demek, TDK'ya göre Alkaliölçer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alkaliölçer ne demek? Alkaliölçer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alkaliölçer kelimesi. Peki alkaliölçer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alkaliölçer nedir, alkaliölçer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALKALİÖLÇER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alkaliölçer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alkaliölçer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alkalilerin saflık derecesini belirtmeye yarayan cihaz, alkalimetre

