Alkan “KOSGEB tekniker çalıştırana yüzde 60 destek sağlıyor”

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni kurulan Kdz. Ereğli Teknikerler Derneği Başkanı Barış Alkan ve yönetim kurulu üyeleri İhlas Haber Ajansı Kdz. Ereğli ofisini ziyaret ederek Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kdz Ereğli Teknikerler Derneği Başkan'ı Barış Alkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Yeşil, Sevinç Kaykısız ve Çağlar Yalpur ile birlikte İhlas Haber Ajansı Kdz. Ereğli ofisini ziyaret ederek hem Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, hem de derneğin amaçlarını anlattı.

Amaçlarının öncelikli olarak teknikerleri bir çatı altında toplamak olduğunu anlatan Alkan, yeni kurulmuş bir dernek olmalarına rağmen kısa süre içerisinde meslektaşları açısından güzel işler yapmaya başladıklarını dile getirdi. Alkan konuşmasında şu sözlere yer verdi; "10 Ocak Gazeteciler Günü'nüzü kutlarız. İnşallah bundan sonra güzel haberlerle bizleri bilgilendirmenizi temenni ederiz. Derneğimiz resmi olarak Ağustos 2019 itibari ile kuruldu. Derneğimizde iş okulu mezunu teknikerler yapı öğretmen mezunları üye olabiliyor ve üyelerimiz mevcut. Derneğimizin kuruluş amaçlarından birincisi arkadaşlarımızı bir çatı altında toplayıp bir aile oluşturabilmek. Sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı dile getirebilmek, bunlara çözüm üretebilmek. İkincisi ise bizim meslek gurubumuzun herhangi bir oluşumu yada derneği bizden önce yoktu. Biz bu açığı kapatmak istiyoruz. İş arayan arkadaşlarımızla işverenlerde hızlı ve iyi bir şekilde buluşturup, köprü vazifesi kurmak istiyoruz. Bu yolda da çeşitli ziyaretlerimiz oldu. İlk olarak bizimle ilgili KOSGEB destekleri var. Bununla ilgili KOSGEB'le görüşmelerimizi yaptık. Bu konu da iş alımlarında bir işveren belirli standartları sağladığında bir tekniker için %60 maaş desteği alabiliyor. Bu konuyu dillendirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Ticaret Odası, MÜSİAD, Müteahhitler Derneği gibi ziyaretlerimiz oldu. Burada sorunlarımızı, yapmak istediklerimizi, amaçlarımızı anlatıyoruz. Bu ziyaretlerde ayrıca asıl amacımızın arkadaşlarımızla meslektaşlarımızla işverenleri hızlı ve iyi bir şekilde buluşturmak istediğimizi anlattık. Onlarda olumlu karşıladı, her türlü desteği vereceklerini söylediler, yanımızda olduklarını ilettiler. Bunlar bizi mutlu etti tabi. İnşallah çıktığımız yolda hedeflere sizler sayesinde güzel ve hızlı bir şekilde ulaşabiliriz" dedi.

Kaynak: İHA