Alkol alan Afganlar arasında 'cinsel taciz' tartışması: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR'de, evde toplanan Afgan uyruklular, iddiaya göre alkol aldıktan sonra aralarından bir kaç kişi 16 yaşındaki R.Q.'ya cinsel tacizde bulundu. Tacizde bulunanlar ve tacizi önlemek isteyenler arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Olay, saat 02.30'da merkez Karesi ilçesi Mirzabey Mahallesi, Burcu Sokak'ta meydana geldi. Asıf H., S.A.V. ve R.Q., Mahmod H., Mahmod M., Aman M., Moharrem R. ve G.A.'nın evine geldi. İddiaya göre, hep birlikte alkol alanlardan bazıları, 16 yaşındaki genç R.Q.'ya cinsel tacizde bulundu. Ardından tacizin, cep telefonu kamerasıyla çekilerek sosyal medya üzerinden yayın yapılması üzerine evdekiler arasında kavga çıktı. R.Q.'nun arkadaşı olan Asıf H., tacizde bulundukları ileri sürülen Mahmod H. ve S.A.V.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan kişilerden Mahmod H. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan S.A.V. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırma sonucunda cinayeti işleyen firari Asıf H. ve taciz olayını gerçekleştiren 5 kişiyi saklandıkları yerlere düzenlenen operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Asıf H. tutuklanırken, taciz olayına karışan 5 kişinin ise sorgusu sürüyor.

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DHA