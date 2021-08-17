Alkol almak isteyen kişi karşılaştığı görüntüyle şoke oldu! Çürümüş ceset bulundu

Alınan bilgiler göre Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki ağaçlık alandaki atıl şekilde bulunan bir inşaatta alkol almak isteyen bir kişi, asansör boşluğundan bir kişinin cansız bedenini fark etti. Şahsın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Polisler asansör boşluğundaki yoğun su birikintisi nedeniyle ceset üzerine inceleme yapamadı. Bunun üzerine sabah saatleri beklendi.

ÇİZMELERİ GİYİP BİRİNTİDE İNCELEMEDE BULUNDULAR

Tekrar olay yerine gelen ekipler, suyun çekilmediğini görünce İSKİ'ye yapılan bilgilendirmenin ardından bölgeye gelen ekipler suyu boşaltacak ekipmanı olmadığını gerekçe göstererek olay yerinden ayrıldı. Akabinde ise olay yerine savcı ile gelen olay yeri inceleme ekipleri çizme ve ekipmanlarını giyerek incelemede bulundu.

ÇÜRÜYEN CESEDİN, CİNSİYETİ BİLE BELİRLENEMEDİ

Öte yandan yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ayrıca söz konusu cesedin cinsiyetinin belirlenemediği ifade edilirken bir bölümünün de çürüdüğü kaydedildi.

ADLİ TIP CESEDİN KİME AİT OLDUĞUNU BELİRLEYECEK

Ayrıca cesedin 3 aydan fazla bir süredir atıl vaziyette bulunan inşaatta olduğu tespiti yapıldı. Ekiplerin olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kime ait olduğu yapılacak olan inceleme sonrası netliğe kavuşacak.