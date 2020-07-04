Alkol fiyatları ne kadar oldu? Alkole ne kadar zam geldi?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her 6 ayda bir gerçekleştirilen alkol ve tütün ürünlerine ÖTV zammı, gece yarısı gerçekleşti. Peki alkol fiyatları ne kadar oldu? Alkol ürünlerine ne kadar zam geldi? Bira, rakı, viski, cin ne kadar oldu? İşte Temmuz 2020 zamlı fiyatları...

2020 TEMMUZ ZAMLI ALKOL FİYATLARI

Vergi zammının ardından rakı, votka ve cinin litresinde 8 lira ÖTV artışı olacak. Böylece 100’lük rakının fiyatı 208 TL’den 216 TL’ye çıkacak. Bir kutu biraya ise 50 kuruş zam bekleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listeye göre de alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları arttırıldı. Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV oranları yüzde 6.89 arttı.

TEMMUZ 2020 RAKI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni Rakı Fiyatları

35 lik Yeni Rakı : 77,00 TL

50 lik Yeni Rakı : 109,00 TL

70 lik Yeni Rakı : 152,50 TL

100 lük Yeni Rakı : 208,00 TL

150 lik Yeni Rakı : 310,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 85,00 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 116,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 163,00 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri : 216,50 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 93,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 179,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ala : 99,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ala : 195,00 TL

Tekirdağ Rakı Fiyatları

35 lik Tekirdağ Rakı : 79,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakı : 111,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı : 157,50 TL

100 lük Tekirdağ Rakı : 214,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 95,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 184,50 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 90,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 115,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 170,00 TL

100 lük Tekirdağ Rakı Altın Seri : 226,50 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 95,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 184,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı : 220,00 TL

TEMMUZ 2020 BİRA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Efes Pilsen Bira Fiyatları

Efes Varım Kutu Bira 45 Cl : 8,50 TL

Efes Şişe Bira 30 Cl (Depozitolu) : 7,75 TL

Efes Şişe Bira 33 Cl : 10,00 TL

Efes Kutu Bira 33 Cl : 9,00 TL

Efes Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 11,00 TL

Efes Kutu Bira 50 Cl : 11,25 TL

Efes Özel Seri Bira 50 Cl : 11,75 TL

Efes Uzun Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu) : 11,00 TL

Efes Kutu Bira 1 Lt : 20,00 TL

Efes Pastörsüz Bira 50 Cl (Depozitolu) : 11,50 TL

Efes Fıçı Bira Şişe : 11,75 TL

Efes Fıçı Kutu Bira 50 Cl : 11,75 TL

Efes Yüksek Alkollü Fıçı Bira 50 Cl : 14,50 TL

Efes Extra Kutu Bira 50 Cl : 14,50 TL

Efes Extra Shot Kutu Bira 23,7 Cl : 9,00 TL

Efes Extra Kutu Bira 1 Lt : 29,50 TL

Efes Extra Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu) : 14,25 TL

Efes Malt Bira 50 Cl (Depozitolu) : 10,00 TL

Efes Malt Kutu Bira 50 Cl : 10,00 TL

Efes Malt Bira 25 Cl Şişe : 6,00 TL

Efes Brewmaster Series White Ale 33 Cl : 11,00 TL

Efes Brewmaster Series Red Ale 33 Cl : 11,00 TL

Tuborg Bira Fiyatları

Tuborg Gold Bira 50 Cl (Depozitolu) : 11,00 TL

Tuborg Gold Bira 50 Cl (Depozitosuz) : 11,75 TL

Tuborg Gold Kutu Bira 50 Cl : 11,25 TL

Tuborg Gold Bira 33 Cl (Depozitosuz) : 10,00 TL

Tuborg Gold Kutu Bira 33 Cl : 9,00 TL

Tuborg Amber Şişe Bira 50 Cl : 11,75 TL

Tuborg Amber Kutu Bira 50 Cl : 11,25 TL

Tuborg Amber Şişe Bira 33 Cl : 10,00 TL

Kırmızı Tuborg Special Kutu Bira 50 Cl : 14,50 TL

Tuborg Shot Special Kutu Bira 25 Cl : 9,00 TL

Bomonti Bira Fiyatları

Bomonti Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu) : 11,00 TL

Bomonti Kutu Bira 50 Cl : 11,25 TL

Bomonti Filtresiz Bira 50 Cl : 12,00 TL

Bomonti Red Ale Bira 50 Cl : 12,50 TL

Bomonti Black Şişe Bira 50 Cl : 12,50 TL