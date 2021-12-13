Alkol kullanması kesinlikle yasaklanmıştı! Nejat İşler içip kendinden geçti! Gazetecilere ağza alınmayacak küfürler ederek el hareketi çekti
Alkol kullanması kesinlikle yasaklanmıştı! Nejat İşler içip kendinden geçti! Gazetecilere ağza alınmayacak küfürler ederek el hareketi çekti
Yıllar önce 3 ay yoğun bakımda yatan ve alkol tüketmesi kesinlikle yasaklanan ünlü oyuncu Nejat İşler, geçtiğimiz akşam alkolün dozunu kaçırınca kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek orta parmak işareti yaptı