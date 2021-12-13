Alkol kullanması kesinlikle yasaklanmıştı! Nejat İşler içip kendinden geçti! Gazetecilere ağza alınmayacak küfürler ederek el hareketi çekti Yıllar önce 3 ay yoğun bakımda yatan ve alkol tüketmesi kesinlikle yasaklanan ünlü oyuncu Nejat İşler, geçtiğimiz akşam alkolün dozunu kaçırınca kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek orta parmak işareti yaptı

1 8 Uzun zamandır gece hayatında görünmeyen oyuncu Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit'de Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Uluç Bayraktar ile görüntülendi.