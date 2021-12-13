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  3. Alkol kullanması kesinlikle yasaklanmıştı! Nejat İşler içip kendinden geçti! Gazetecilere ağza alınmayacak küfürler ederek el hareketi çekti

Alkol kullanması kesinlikle yasaklanmıştı! Nejat İşler içip kendinden geçti! Gazetecilere ağza alınmayacak küfürler ederek el hareketi çekti

Yıllar önce 3 ay yoğun bakımda yatan ve alkol tüketmesi kesinlikle yasaklanan ünlü oyuncu Nejat İşler, geçtiğimiz akşam alkolün dozunu kaçırınca kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek orta parmak işareti yaptı

Alkol kullanması kesinlikle yasaklanmıştı! Nejat İşler içip kendinden geçti! Gazetecilere ağza alınmayacak küfürler ederek el hareketi çekti 118

Uzun zamandır gece hayatında görünmeyen oyuncu Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit'de Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Uluç Bayraktar ile görüntülendi.