Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Isınmak için yaktığı ateşte yandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesi pazaryeri mevkiinde 67 yaşındaki Cengin Ş.'nin yerde yattığını gören vatandaşlar ekiplere ihbar etti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Cengin Ş.'nin vücudunda yanık izlerini görünce 112'ye haber verdiler. Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"BENİ BİRİLERİ YAKTI"

Vücudu 1. Derece yanan Cengin Ş'nin "Beni birileri yaktı" dediği şeklindeki ifadesinin ardından, yapılan incelemede alkollü olduğu ve kendi yaktığı ateşe düştüğü ortaya çıktı.

Yaralı şahıs, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.