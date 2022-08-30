Alkol tiryakilerine kötü haber! Alkol fiyatlarına yüzde 20 zam bekleniyor!

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Mey Diego grubunda yer alan rakı ve şaraplara 2 Eylül itibarıyla zam geleceğini iddia etti.

Bira türlerine de Eylül ayının ilk haftasında zam geleceğini ifade eden Aybaş, beklenilen zam oranını yüzde 20 olarak açıkladı.

ALKOL ZAMMI EYLÜL AYINDA GELİYOR

Tekel bayilere gelen ikaz mesajını Twitter hesabından paylaşan Aybaş, şu ifadelere yer verdi: “Mey Diego grubu bayilere zam geçişi mesajı atıyor. Muhtemelen bira çeşitlerinde de eylülün ilk haftası zam geçişi olacak. Beklenen zam seviyesi % 15-20 aralığı umarım gelmez."