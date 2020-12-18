Alkollü araç kullanırken trafik kazasına karışan Ahmet Kural'a 12 bin lira ceza!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılmıştı.

19 Şubat 2020 tarihinde alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olan oyuncu Ahmet Kural'ın "bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis yargılandığı dava, 'basit yargılama usulüyle' karara bağlandı.

10 AY SÜREYLE SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Ahmet Kural, bu olayın ardından 'basit yargılama usulüyle' 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kural'ın sürücü belgesi 10 ay süreyle geri alındı.

Davayı basit yargılama usulüyle karara bağlayan mahkeme, Ahmet Kural'ı "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 12 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Kural'ın sürücü belgesinin 10 ay süreyle geri alınmasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da 19 Şubat 2020 tarihinde oyuncu Ahmet Kural'ın seyir halindeyken önce Berkay Y.'nin, ardından Nursen K.'nin idaresindeki araca çarparak zincirleme trafik kazasına neden olduğu anlatıldı.

Kaza sonrası yapılan ölçümde Kural'ın 1.85 promil alkolü olduğunun tespit edildiğinin kaydedildiği iddianamede, Ahmet Kural'ın "bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.