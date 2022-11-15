Alkollü araç kullanmıştı! O siyasetçi milletvekilliğinden istifa etti

Alkollü araç kullanırken yakalanan Ruandalı siyasetçi Gamariel Mbonimana, milletvekilliğinden istifa etti. İstifası Meclis tarafından onaylanan Mbonimana, alkollü araç kullandığı için özür dileyerek, bundan sonra içki içmeyeceği açıklamasında bulundu.
ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLMUŞTU
İktidardaki Ruanda Yurtsever Cephesinin (RPF) ortaklarından Liberal Partinin milletvekili olan Mbonimana, alkollü araç kullandığının anlaşılması sonrası eleştirilere maruz kalmıştı.
DEVLET BAŞKANI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU
Devlet Başkanı Paul Kagame, polislerin dokunulmazlığından ötürü milletvekiline müdahale etmemesini eleştirmiş, dokunulmazlığı olan kişilerin, başkalarının hayatını riske atma hakkına sahip olmadığını vurgulamıştı.