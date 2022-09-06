Alkollü içeceklere bir zam daha! O içki grubuna yüzde 20 ila 25 arasında zam geldi!

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, eylül ayında bir alkollü içecek grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

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Alkollü içeceklere bir zam daha! O içki grubuna yüzde 20 ila 25 arasında zam geldi!

Tütün ve alkol ürünlerine neredeyse her ay gelen zam, bu ay da geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bu ay, yani eylül ayı içerisinde alkollü içeceklere bir zam daha geldiğini duyurdu. Platform Başkanı Aybaş, duyuruyu Twitter hesabı üzerinden yayınladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da zam haberini duyurmuştu.

YÜZDE 20-25 ARASI ZAM

Zam haberini Twitter'dan paylaşım yaparak duyuran Aybaş, “Şarap çeşitlerine %20-25 arası zam geldi” ifadelerini kullandı.

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