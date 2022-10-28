Alkollü içeceklere yüklü zam! Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar: "Kimse alkol içemeyecek"

Döviz kurundaki oynamalar nedeniyle alkol ürünlerine de sık sık zam gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından alkollü içeceklerin bu yıl beklenen ÖTV oranlarını paylaştı.

"ALKOL LÜKS OLACAK"

Bu yıl alkollü içeceklerin ÖTV oranlarının yüzde 35 ile yüzde 40 arasında olacağını paylaşan Erol Dündar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ÖTV oranından sonra tamamen lüks olacak buna bir de firma zammı gelirse alkolü yasaklamaya gerek kalmayacak, kimse içemeyecek artık."

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