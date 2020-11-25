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  3. Alkollü kadın yolcu, taksiciyi resmen çıldırttı! Şoke eden anlar kamerada...

Alkollü kadın yolcu, taksiciyi resmen çıldırttı! Şoke eden anlar kamerada...

İstanbul Fatih'te gündüz vakti alkollü şekilde taksiye binen kadın, para konusunda anlaşamadığı şoförle dakikalarca tartıştıktan sonra seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı. Ücretini alamayan şoförün “seni karakola götüreceğim” sözlerine “götür zaten ben karakolum, ben gelirim yine de sen suçlu sayılırsın” cevabını verdi.

Saraçhane’de İBB önünden bir kadın müşteri alan taksici bin pişman oldu. Alkollü olduğu anlaşılan kadın trafikte resmen kaos yarattı. Taksimetreyi açmadan gideceği yere kadar ne kadar istediğini sorduğu taksiciden 50 lira yanıtını alan kadın yolcu, fiyatı kabul etmeyip taksimetre yerine “bana normal bir fiyat çıkartın”  dedi. Taksici Ünver, "Normali taksimetre fiyatıdır" diyerek yoluna devam etti.

SEYİR HALİNDEKİ TAKSİDEN ATLAMAYA ÇALIŞTI

Taksiye binmesine rağmen istediği ücreti anlaşamayan kadın, “Bana zartzurt yapma” diyerek bu kez de taksiciyi kışkırtmaya başladı. Taksicinin araçların taksimetre ile ücret yazdığını belirtmesi üzerine kadın, “Ne kadar kötüsünüz, ben sizi sevmedim” diyerek hızla giden araçtan inmeye çalıştı. Taksicinin güçbela aracı durdurduğu olay sonrası araçtan inen kadın ücret ödemeden gitmeye çalıştı. Taksicinin parasını istediği kadın, “Ne parası, git polis çağır” diyerek ücreti ödemedi.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ: YİNE SEN SUÇLU SAYILIRSIN

Önce “Kardeşim lütfen” diyen ardından da “Beni oradan buradan getirdin ne parası” diyen kadına taksici Ünver, “Seni karakola götüreceğim” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın, “Götür, ben zaten karakolum, ben gelirim ama yine de sen suçlu sayılırsın” demesi “pes” dedirtti. Uzun süre parasını almaya çalışan taksici Ünver ardından taksisine binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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