Alkollü koca sokak ortasında karısını kurşun yağmuruna tuttu!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde alkolü fazla kaçıran bir kişi, tartıştığı eşini silahla 3 yerinden vurdu. Öfkeli kocanın silahının tutukluluk yapması kadının hayatını kurtardı. Zanlı çok geçmeden vatandaşların yardımıyla polise teslim edilerek gözaltına alındı.

SOKAKTA KARŞILAŞTILAR

Alınan bilgiye göre, olay Hisar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 60 yaşındaki alkollü İrfan Gedik sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası İrfan Gedik, silahla eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı.

VURUP KAÇMAK İSTEDİ, YAKALANDI

Olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı vatandaşların yardımıyla kısa sürede müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı Tülin Gedik Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü İrfan Gedik sorgulanmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yoğun bakımdaki mağdurenin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.