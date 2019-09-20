Alkollü sürücü bir otomobile çarpıp takla attı

Büyükçekmece D-100 Karayolunda alkollü olan sürücü, iddiaya göre sollama yatığı sırada başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak devrilen otomobilde iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.45 sularında D-100 Karayolu Büyükçekmece Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silivri yönüne giden ve sürücüsü alkollü olduğu belirlenen Evren K., idaresindeki 34 S 1113 plakalı otomobil, iddiaya göre sollama yaptığı sırada, yine aynı yöne giden Zekai Mergen 59 EV 240Z plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mergen'in kullandığı otomobil savrulduktan sonra takla atarak durabildi. Kazada sürücü Mergen ve yanındaki eşi yaralanırken, diğer sürücü ile yanındaki kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ihbar edilmesiyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu kapattı. Yol yaklaşık 45 dakika tamamen kapalı kaldı.

Öte yandan polis, yaptığı alkol ölçümünde sürücü Evren K,'nın 1.36 promil alkollü çıktığını belirledi. Bunun üzerine alkollü çıkan sürücü ile yanındakinin ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Temizlik çalışmalarının ardından araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA