Alkollü sürücü, otomobille bariyerlere çarptı: 2 yaralı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, D.T.'nin (52) kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken D.T.'nin, yapılan testte, 2.53 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün gece, D-755 yolunun Burunsuz köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden D.T.'nin kullandığı 78 AAE 939 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan sürücü D.T. ve aynı araçtaki M.T.'ye (43) ilk müdahalede bulundu. D.T.'nin, yapılan testte, 2.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. D.T.'nin ehliyetine 6 ay için el koyulurken, 1002 TL de para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA