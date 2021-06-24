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  3. Alkollü sürücü polislere, koronavirüsten ölen polis memurunu hatırlatarak beddua etti: Mustafa Dönmez'in de sizin de...

Alkollü sürücü polislere, koronavirüsten ölen polis memurunu hatırlatarak beddua etti: Mustafa Dönmez'in de sizin de...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, trafik denetimi kapsamında durdurulan bir sürücü, alkollü çıkması üzerine aracını çekmek isteyen polislerle tartıştı. Koronavirüs nedeniyle 17 gün yoğun bakımda kalan Aydın Yılmaz ve hayatını kaybeden Mustafa Dönmez'e atıfta bulunan sürücü, polislere beddua etti.

Alkollü sürücü polislere, koronavirüsten ölen polis memurunu hatırlatarak beddua etti: Mustafa Dönmez'in de sizin de...

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Anıt kavşağında, trafik denetimi yapıldığı sırada meydana gelen olayda, polis ekipleri, Gökhan K. yönetimindeki otomobili durdurarak sürücüye alkol testi uygulamak istedi. Yapılan testte sürücünün 1.97 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gökhan K., işlemler için polis merkezine götürülürken otomobilde bulunan Bahadır D. ise aracın kendisine ait olduğunu öne sürerek otoparka çekilmesine izin vermedi. Otomobilin anahtarını polis memurlarına vermeyen Bahadır D.’yi, olay yerine gelen eşi de ikna edemedi.

HAKARETİ YİNELEYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

Geçtiğimiz nisan ayında, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Dönmez’e ve görevli polis memurlarına hakaret eden Bahadır D., bu söylemleri üzerine polis merkezine götürülmek istendi. Ekip aracına bindirilen zanlı, arabaya binerken, "Ben size bir şey demedim. Sadece Mustafa Dönmez'in de sizin de …. versin dedim" dedi.

Alkollü sürücü polislere, koronavirüsten ölen polis memurunu hatırlatarak beddua etti: Mustafa Dönmez'in de sizin de...

ÇEVREDEKİLER TANIK OLARAK İFADE VERMEYE GİTTİ

Şikayetçi olan polis memuru Aydın Yılmaz, Mustafa Dönmez ile beraber çalışırken Kovid-19'a yakalanmış ve 17 gün yoğun bakım, 6 gün servis ve yaklaşık bir hafta evindeki tedavisinin ardından görevine geri dönmüştü. Alkollü olan Bahadır D.’nin hakaretlerini duyanlar tanık olarak ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

Alkollü sürücü polislere, koronavirüsten ölen polis memurunu hatırlatarak beddua etti: Mustafa Dönmez'in de sizin de...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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