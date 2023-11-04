Alkollü sürücüden polise pişkin sitem: Bu kadar kovalamaya gerek yok, arkadan cezayı yaz!

Kovalamaca Atatürk Bulvarı Makas Kavşağında başladı. Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 ADC 861 plakalı otomobile dur ikazında bulundu.

Polisin ihtarını dikkate almayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Paşacık Mahallesi ve Hacılar Harmanı Mahallesi sokaklarında ihlal üzerine ihlal yaparak kaçan sürücüyü polis ekipleri de takip etti. Trafik ekiplerinin durumu telsizden anons etmesi üzerine sürücünün kaçtığı mevki abluka altına alındı.

Emniyeti alarma geçirerek polis ekiplerini peşine takan sürücü ve polis kovalamacası film sahnelerini aratmadı. Yaşanan kovalamaca kameralara da yansırken, kaçan sürücü yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu çıkmaz sokağa girince yakalandı.

"Neden kaçtın?" sorusuna, "Alkollüyüm, içmeyelim mi komiserim" dedi

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü K.E. (43), hiçbir şey olmamış gibi araçtan inerek el sallayıp polis ve gazeteciye "Merhaba" dedi. Gazetecinin "Polisten neden kaçtın?" sorusuna cevap veren sürücü alkollü olduğunu itiraf ederek, "Alkollüyüm, normal. İçmeyelim mi komiserim, sen içmiyor musun?" diye cevap verdi.

Ters kelepçe takılarak polis ekiplerince etkisiz hale getirilen sürücünün aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması üzerine kelepçeleri çözülen sürücüye trafik polislerince alkol muayenesi yapıldı.

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"Bu kadar kovalamaya gerek yok"

Yapılan muayenede 3.20 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü kendini görüntüleyen basın mensuplarına da "Daha çekiyor, ayıp" diyerek tepki gösterdi. Alkol muayenesinin ardından polislere pişkince konuşan alkollü sürücü kovalamacadan duyduğu rahatsızlığı diye getirerek, "Arkadan ceza yaz, bu kadar kovalamaya gerek yok" diye sitem etti.

Sürücüye 6 ayrı kuraldan ceza yazıldı!

Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 90 TL, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, kırmızı ışık ihlalinden 951 TL, şerit ihlalinden 4 bin 64 TL, aşırı koyu cam filminden 950 TL ve dur ikazına uymamaktan 951 TL olmak üzere toplam 19 bin 70 TL ceza kesildi. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.